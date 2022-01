Lula irá se reunir com ex-ministros da Saúde para debater pandemia

Após encontro com economistas na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta terça-feira, 18, com ex-ministros da Saúde dos governos petistas, para debater a pandemia da Covid-19. A reunião será promovida pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores. A informação é da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

Devem estar presentes, entre outros especialistas, os ex-titulares da pasta Agenor Álvares, Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Humberto Costa, José Gomes Temporão e Saraiva Felipe.

"A ideia é discutir o momento da pandemia, fazer um diagnóstico da situação do SUS [Sistema Único de Saúde], analisar a quantidade de leitos disponíveis e discutir formas de mobilizar a sociedade, entre outros pontos", diz Aloizio Mercadante, presidente da Fundação, à coluna da Folha.

Mercadante defende que o surgimento da variante ômicron, que rapidamente tem se espalhado pelo país, obriga a que se repense o modelo de combate à pandemia.

"'É preciso atualizar as informações, porque a pandemia está se acelerando fortemente. Em outros países está pressionando fortemente a rede de saúde", afirma.

Essa será a segunda reunião promovida pela Fundação Perseu Abramo este ano, com o intuito de discutir junto a especialistas problemáticas do país e definir a agenda do presidenciável do PT. Na última sexta-feira, 14, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas (NAPP) de Economia da instituição promoveu encontro de Lula e economistas do partido.

Na ocasião, o ex-presidente defendeu que o mercado financeiro não deve ditar o debate econômico no país. Para Lula, os interesses do mercado não podem se sobrepor aos problemas que afligem a população.

