Fernando Haddad informa que testou positivo para covid-19

O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) testou positivo para covid-19. Sem ter tomado a dose de reforço da vacina, prevista para esta semana, o petista disse nesta segunda-feira que os sintomas são os mesmos de uma rinite alérgica. "Ficarei isolado, seguindo orientação médica. Cuidem-se", publicou Haddad, que voltou a falar da importância da vacinação e do uso de máscaras.

Haddad entra pro rol de personagens da política que testaram positivo para covid neste início de ano. Além dele, também estão os governadores do Pará, Helder Barbalho (MDB), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), de Santa Catarina, Carlos Moisés (sem partido), do Maranhão, Flávio Dino (PSB), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, os senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Luis Carlos Heinze(PP-RS), os deputados Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e o pré-candidato à Presidência do Podemos, Sergio Moro, entre outros.

