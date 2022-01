Exército investe em "kit manicure" e outros brindes para o gabinete do comandante

O brinde mais caro entre todos será um troféu estandarte do Comandante do Exército, que custará 710 reais cada um

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, resolveu investir na compra de brindes para distribuir a quem o visita em seu gabinete. Segundo reportagem do Radar, da Veja, a lista inclui 50 “kits manicure” com nove peças e estojo de couro sintético preto, com parte interna de veludo, ao preço total de R$ 2,7 mil.

Para a aquisição da lista de brindes, que também inclui medalhas, bolsas, mouses e conjuntos de xícaras, o Exército defende no edital que trata-se de “material de apoio e divulgação institucional, para atender necessidades do Gabinete do Comandante do Exército”.

Caixas de chá em madeira laqueada, a serem compradas por R$ 600 cada, estão os itens mais caros. Multiplicado pela quantidade de dez caixa, o valor chega a R$ 6 mil. Nogueira solicitou estojos com taças de vinho e compartimento para garrafa de 750 ml. O brinde mais caro entre todos será um troféu estandarte do Comandante do Exército, que custará R$ 710 cada um. A compra inclui até 20 destes troféus, por R$ 14,2 mil,