Eduardo Bolsonaro elogia postura antivacina de Djokovic: 'Líder mundial'

Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o tenista sérvio Novak Djokovic tornou-se um líder mundial ao não tomar a vacina contra a Covid-19. A postura do atleta lhe rendeu a impossibilidade de jogar o Austrália Open. O primeiro-ministro da Austrália, o liberal de centro-direita Scott Morrison, afirmou que ninguém está acima das regras.

"Se vencesse o grand slam de Melbourne o sérvio Djokovic bateria Roger Federer e se tornaria o maior campeão de grand slam de todos os tempos. Optou pela liberdade e hoje torna-se um líder mundial nesta área, enquanto vídeos bizarros da Austrália inundam a internet", escreveu o político no Twitter.

O tenista apresentou isenção média na Austrália em 5 de janeiro, sob alegação de que testou positivo para o vírus em 16 de dezembro. No entanto, a Justiça australiana rejeitou recurso da defesa do sérvio e manteve a suspensão do visto para ingresso no país. Ele foi deportado pegou voo para a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

