Camilo, Ciro e outros políticos homenageiam o Ceará pelos 223 anos de emancipação

Nesta segunda-feira, 17, o Ceará comemora os 223 anos de emancipação política. A região esteve ligada institucionalmente pela Coroa Portuguesa ao estado do Pernambuco por 119 anos, entre 1680 e 1799. Nas redes sociais, políticos realizaram publicações para homenagear a data.



Ao lembrar da emancipação cearense, o governador Camilo Santana (PT) falou em tornar do estado uma região cada vez mais desenvolvida. "O nosso Ceará completa nesta segunda-feira, 17 de janeiro, 223 anos de emancipação política. Parabéns ao estado, terra de um povo alegre, forte, resiliente e batalhador, e de uma cultura tão rica. Seguimos trabalhando, juntos, para que o Ceará se torne um lugar cada vez melhor e mais desenvolvido", escreveu.

O nosso Ceará completa hoje, 17 de janeiro, 223 anos de emancipação política. Parabéns ao estado, terra de um povo alegre, forte, resiliente e batalhador, e de uma cultura tão rica. Seguimos trabalhando, juntos, p/ que o Ceará se torne um lugar cada vez melhor e mais desenvolvido pic.twitter.com/FAMfUmopry Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 17, 2022

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) também fez suas homenagens. "Hoje nosso Ceará comemora 223 anos de emancipação. Estado de muita luta, de gente trabalhadora, determinada e que nunca perde a esperança. Viva a capital da educação, nossa Terra da Luz", publicou o pedetista.



Hoje nosso Ceará comemora 223 anos de emancipação. Estado de muita luta, de gente trabalhadora, determinada e que nunca perde a esperança. Viva a capital da educação, nossa Terra da Luz! — Ciro Gomes (@cirogomes) January 17, 2022

"Hoje é dia de celebrar 223 anos de emancipação política do nosso Ceará. Uma história de coragem, superação, fé e muita esperança. Um Estado construído pela força do trabalho, da criatividade, da dignidade e resistência da nossa gente", divulgou o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), em texto acompanhado de fotos em pontos turísticos conhecidos entre os cearenses.



Hoje é dia de celebrar 223 anos de emancipação política do nosso Ceará. Uma história de coragem, superação, fé e muita esperança. Um Estado construído pela força do trabalho, da criatividade, da dignidade e resistência da nossa gente. pic.twitter.com/93H4yUKpMQ — Sarto (@sartoprefeito12) January 17, 2022

A publicação do deputado federal Mauro Filho, pré-candidato do PDT ao governo cearense, foi um pouco diferente. Ao lado de um sanfoneiro, o parlamentar canta a música 'Ceará Terra da Luz', dos músicos Ítalo e Reno. "Cantei minha alegria de ser cearense. Contem comigo sempre. Parabéns Ceará!", disse.

Ceará: 223 anos de emancipação política! Cantei minha alegria de ser cearense. O vídeo completo tá disponível no meu Instagram @mauro_benevisdesfilho .

Contem comigo sempre. Parabéns Ceará! pic.twitter.com/S0WzOc5xVS — Mauro Benevides Filho (@mauro_bfilho) January 17, 2022

Também possível candidato do PDT à sucessão de Camilo Santana, o ex-prefeito Roberto Cláudio fez sua homenagem. "O nosso Ceará completa hoje 223 anos de emancipação política. Terra de gente forte, corajosa e esperançosa. O estado referência para o país! Que sejamos luz sempre!".



O nosso Ceará completa hoje 223 anos de emancipação política. Terra de gente forte, corajosa e esperançosa. O estado referência para o país! Que sejamos luz sempre! #Ceará #EmancipaçãoPolítica #223Anos pic.twitter.com/41Gnh45cTB — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) January 17, 2022

O ex-senador Eunício Oliveira (MDB) também fez suas considerações em sua página nas redes sociais: "Há 223 anos, o Ceará, terra de gente hospitaleira, animada e cheia de garra ganhava a sua emancipação. Era o ano de 1799 quando a independência histórica do nosso Estado passou a tomar forma e rumo em busca de um futuro de conquistas, de muita luta e brilho. Parabéns, meu Ceará!".

Há 223 anos, o Ceará, terra de gente hospitaleira, animada e cheia de garra ganhava a sua emancipação. Era o ano de 1799 quando a independência histórica do nosso Estado passou a tomar forma e rumo em busca de um futuro de conquistas, de muita luta e brilho. Parabéns, meu Ceará! pic.twitter.com/dovZP4DYvR — Eunício Oliveira (@Eunicio) January 17, 2022

"Há 223 anos o Ceará, terra de tanta gente guerreira, forte e trabalhadora, ganhava sua emancipação da Coroa Portuguesa e do estado de Pernambuco. Parabéns, povo cearense, por suas lutas, conquistas e histórias!", publicou o deputado federal Heitor Freire (PSL).

Representantes da Assembleia Legislativa do Ceará e da Câmara dos Deputados também se manifestaram para escrever publicações em torno da data comemorativa:

Emancipação política do Ceará! pic.twitter.com/BqLOQYhITT — Acrísio Sena (@acrisiosena) January 17, 2022

Parabéns nosso querido Ceará que hoje completa 223 anos de emancipação política. É nosso dever e compromisso de juntos construirmos um estado forte, humano e desenvolvido. pic.twitter.com/cKkSKjk6h6 — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 17, 2022

Nossa Terra da Luz celebra 223 anos de emancipação política! Orgulho da nossa história, orgulho do nosso povo, orgulho das nossas conquistas! Parabéns, #Ceará! pic.twitter.com/7ZHrpOlAv4 — Érika Amorim (@deperikaamorim) January 17, 2022

Hoje o nosso Ceará celebra 223 anos de emancipação política. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa terra tão linda, com um povo tão forte, alegre e trabalhador.



“Eu trago no peito um amor verdadeiro, sou da terra da luz, eu sou do Ceará”



Parabéns Ceará! pic.twitter.com/VbYX8X8ZgL — Deputado Guilherme Landim (@DepGuiLandim) January 17, 2022

O Ceará esteve ligado institucionalmente pela Coroa Portuguesa ao estado do Pernambuco por 119 anos, entre 1680 e 1799. Neste período, tudo o que era produzido em solo cearense obrigatoriamente passava pela capitania pernambucana antes da exportação, aumentando os custos de frete, impostos e alongando também o tempo de distribuição.

Em 17 de janeiro de 1799, a Rainha Maria I decidiu pela emancipação do Siará - como se escrevia antigamente -, tendo sido ridicularizada pela escolha. Apelidada de "a Piedosa" e "a Louca", Maria I foi declarada mentalmente incapaz e proibida de sair na rua sem a companhia de suas damas - dando origem à expressão "Maria vai com as outras".

A Rainha teria sido influenciada pela ascensão da relevância de algodão, que passou a ser chamado de "ouro branco" à época, mexendo com as estruturas econômicas do Estado. Foi neste momento que a capital foi transferida de Aquiraz para Fortaleza. Para conferir mais detalhes históricos da emancipação do Estado, clique aqui para conferir matéria publicada no O POVO em 2019, no marco de 220 anos da data.