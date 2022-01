Bolsonaro se contrapõe a Lula e defende reforma trabalhista: "não tirou direito de nenhum trabalhador"

A fala de Bolsonaro ocorre em meio às sinalizações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de uma possível alteração na legislação aprovada em 2017 caso ele volte ao Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta segunda-feira, 17, a reforma trabalhista promovida pelo governo Michel Temer (MDB) e afirmou que ela não retirou direito dos trabalhadores.

"O governo Temer fez uma pequena reforma trabalhista, não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma trabalhista do Temer retirou direitos do trabalhador", declarou Bolsonaro durante entrevista a uma rádio do Espírito Santo.

Segundo o presidente, os direitos trabalhistas estão estabelecidos na Constituição Brasileira de 1988 e não podem ser alterados. "Está no capítulo das cláusulas pétreas. Foi uma flexibilização, deu um impulso no governo Temer essa reforma. Tanto que tivemos um saldo positivo [de empregos] no governo Temer", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fala de Bolsonaro ocorre em meio às sinalizações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de uma possível alteração na legislação aprovada em 2017 caso ele volte ao Palácio do Planalto.

Inspirado na Espanha, atualmente liderada pelos socialistas do PSOE, que têm ligações históricas com o PT, Lula defende uma revisão da reforma promovida pelo governo Temer.

Na Espanha, a nova reforma, chamada também de "contrarreforma", reedita uma que foi feita em 2012 e que teria impulsionado a precarização das condições de trabalho no país.

Em 4 de janeiro, Lula pediu que a população acompanhasse os debates sobre o tema no país europeu.

"É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores", escreveu no Twitter.

Dias depois, sem mencionar uma eventual revogação da reforma de Temer, Lula defendeu uma legislação que garanta direitos aos trabalhadores de plataforma de aplicativos, como motoristas e entregadores.

Tags