Bolsonaro diz que não é contra as vacinas e defende sua gestão na pandemia: "fizemos a coisa certa"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que não é contrário à vacinação no Brasil e que considera ter feito "a coisa certa" no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A fala foi durante entrevista à rádio Viva, do Espírito Santo. "Deixo bem claro, foi o nosso governo que comprou 400 milhões de doses de vacinas. Continuam me acusando de ser contra a vacina, mas como contra se eu comprei 400 milhões de doses?", afirmou.

Na ocasião, o mandatário disse ainda que teria pronta uma lista de ações para implementar caso o STF (Supremo Tribunal Federal) suspendesse a decisão que garantiu a autonomia de governadores e prefeitos na determinação de medidas sanitárias.

"Se o Supremo restabelecer o comando das ações da pandemia para mim, eu tenho pronto o que faria poucas horas depois. Eu não falo agora senão se vai ser uma polêmica enorme, uma crítica muito grande contra a nossa pessoa... Mas nós fizemos a coisa certa durante a pandemia."

Bolsonaro comentou também o seu posicionamento pessoal contrário à inclusão de crianças de 5 a 11 anos no PNI (Programa Nacional de Imunizações). Dessa vez, no entanto, o presidente evitou críticas à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como em entrevistas anteriores.

O presidente tem contestado publicamente a entidade regulatória desde que o órgão liberou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A imunização desse grupo etário começou há dois dias.

"O que eu entrei em disputa nas últimas semanas foi quando se falou em vacinar crianças de 5 a 11 anos. Ou seja, prevaleceu a vontade nossa, do Ministério da Saúde, onde as crianças podem se vacinar desde que os pais autorizem. E fiquem sabendo dos possíveis efeitos colaterais, que não são poucos. A nossa participação é por aí", argumentou.

Em nota divulgada no último dia 8, o presidente da Agência, Antônio Barra Torres, rebateu o presidente e pediu cobrou uma retratação. No texto, ele pediu ainda que o mandatário apresente provas caso tenha informações sobre eventuais ilegalidades ocorridas na entidade na liberação da vacina contra a Covid-19 para crianças.

