Bolsonaro confirma Tarcísio na disputa ao governo de SP: "vai fazer um trabalho semelhante ao meu"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quinta-feira, 13, que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai disputar o governo de São Paulo neste ano. Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que, se o ministro for eleito ao Palácio dos Bandeirantes, fará um trabalho "semelhante" ao seu.

"Eu vou responder essa aí porque o Tarcísio não pode responder, não. Eu conversei com o Tarcísio e ele topou ser pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo", disse Bolsonaro, em resposta a uma pergunta feita ao ministro durante a transmissão ao vivo.

A primeira participação de Tarcísio nas transmissões ao vivo do presidente, meses antes do pleito, serviu como uma pré-campanha política para o ministro. "No nosso governo, ele tem feito um trabalho que é reconhecido por todos. É um tocador de obras, é um empreendedor e sabe realmente dos problemas do Brasil todo", afirmou o mandatário.



Bolsonaro destacou que Tarcísio se formou, como ele, na Academia Militar das Agulhas Negras e trabalhou na Comissão de Transportes da Câmara, quando foi deputado. "Logicamente, ele não vai saber com profundidade, com particularidade, certos problemas do Estado de São Paulo, assim como eu não sei do Brasil. Agora, o Tarcísio pode, sim, ser uma esperança para São Paulo", completou o presidente.

