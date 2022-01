Eduardo Leite elogia Moro, mas diz que ex-juiz ainda "não mostrou habilidade política"

Segundo o governador gaúcho, por ser um país de dimensões continentais, a governabilidade do Brasil depende diretamente da habilidade de articular e coordenar as forças políticas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) fez uma avaliação sobre a candidatura do ex-ministro e pré-candidato ao Planalto, Sergio Moro (Podemos). Em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 13, o tucano ressaltou que, apesar de ter feito um trabalho efetivo no combate à corrupção, ainda falta para o ex-juiz mostrar habilidade política para uma eventual eleição.

“A gente sabe que ele tem bons valores e princípios, além da sua luta no combate à corrupção, sua capacidade do ponto de vista técnico acho que está demostrada por conta das suas ações, pelo foco que ele foi na Operação Lava Jato. O Moro tem meu respeito especialmente com sua luta no combate à corrupção”, disse Leite.

Porém, segundo o gaúcho, por ser um país de dimensões continentais, a governabilidade do Brasil depende diretamente da habilidade de articular e coordenar as forças políticas. “A capacidade política ele ainda não demonstrou. Eu preciso ver. Não vou acusá-lo de despreparado, mas é desconhecido até aqui qual sua capacidade de articulação para viabilizar um governo que consiga fazer reforma tributária, reforma administrativa, conduzir privatizações, e outra pautas como a reforma política”, avaliou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Governador Eduardo Leite publica primeira foto com namorado e recebe apoio nas redes sociais

Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) contrai covid-19 pela segunda vez

Eduardo Leite defende que Doria abra mão de candidatura caso ela não decole nas pesquisas

Eduardo Leite diz que candidatura de Ciro "replica estratégias que já fracassaram no passado"

Atualmente, o presidenciável do Podemos ocupa o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, desbancando o ex-ministro Ciro Gomes. Ele também ultrapassa o governador tucano, João Doria, adversário de Leite nas prévias do PSDB em 2020.

Nesta semana, o ex-juiz, durante sua série de diálogos pelo Brasil, esteve com o ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Rio de Janeiro, para conversar sobre o futuro do país e os possíveis efeitos da polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula no processo eleitoral deste ano.



Tags