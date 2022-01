Eduardo Leite diz que candidatura de Ciro "replica estratégias que já fracassaram no passado"

Diante da sua avaliação sobre o cenário eleitoral de 2022, em especial no âmbito das candidaturas de “terceira via”, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 13, que o programa político do presidenciável Ciro Gomes (PDT) reproduz estratégias que não tiveram sucesso em governos passados.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o tucano elogiou a trajetória do ex-ministro, mas ressaltou críticas do ponto de vista programático.

“Respeito o Ciro, ele é alguém com uma trajetória política que deve ser respeitada pelas posições que já ocupou, mas tem uma divergência do ponto de vista programático. Vejo que o projeto de desenvolvimento que ele trata tanto, de certa forma replica estratégias que já fracassaram no passado”, disse o governador gaúcho.

Segundo Leite, o planejamento de governo do pedetista se assemelha ao proposto, por exemplo, pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “São estratégias de subsídios e substituição de importações que acabam sendo de forma artificial impulsionadores da economia. Dilma tentou isso, criou subsídios, criou proteção a determinados setores, isso acabou a levar a um desequilíbrio da economia que produziu inflação, gerou aumento de juros e acabou prejudicando o crescimento da economia”, completou.

