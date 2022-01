TRE-CE suspende atendimento presencial após aumento nos casos de Covid-19

O atendimento virtual, por meio do Sistema Título Net, permanece disponível para todos os eleitores e eleitoras que precisam regularizar sua situação eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) suspendeu, nesta terça-feira, 11, o atendimento presencial em todo o estado do Ceará até o final do mês de janeiro, dia 31. A decisão foi tomada de forma temporária, por meio da Portaria Conjunta nº 1/2022, devido o aumento no número de casos de Covid-19 e de ocorrências por síndrome respiratória aguda grave.

Segundo a instituição, o atendimento virtual, por meio do Sistema Título Net, permanece disponível para todos os eleitores e eleitoras que precisam regularizar sua situação eleitoral. A ferramenta possibilita a solicitação de alistamento (primeiro título), mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, de local de votação na mesma cidade e regularização de inscrição cancelada (revisão).

Os casos de atendimento de urgência serão avaliados pontualmente para atendimento presencial, de forma excepcional. Porém, fica garantido o atendimento presencial do público que não possui acesso à internet e a outros meios de comunicação digital ou que não tenha possibilidade ou conhecimento para utilizá-los.

Quem quiser ter acesso às dependências da Secretaria do TRE-CE, dos Cartórios Eleitorais, das Centrais de Atendimento ao Eleitor e de outras unidades de atendimento, precisa utilizar máscara cobrindo a boca e o nariz, simultaneamente, e não apresentar sintomas gripais.

Segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a coleta biométrica continua suspensa. Quem perdeu o prazo da biometria e está com o título cancelado, precisa fazer a operação Revisão no Sistema Título Net para reativar a inscrição eleitoral.

Para realizar o atendimento remoto, eleitores e eleitoras devem acessar o Sistema Título Net, preencher o formulário com suas informações e anexar os documentos solicitados. Após o preenchimento, é gerado protocolo para acompanhamento. Os dados são enviados imediatamente para a Zona Eleitoral correspondente e, caso estejam todos corretos, após verificação pela equipe do cartório, as informações são encaminhadas para o TSE para validação.

Em caso de necessidade de ajustes nos dados, o cartório eleitoral entrará em contato por e-mail ou WhatsApp, preferencialmente, para a complementação. Para acompanhar o andamento da solicitação, basta acessar a página do Título Net, no portal do TRE-CE. É possível também solucionar dúvidas sobre o requerimento, ligando para o Disque Eleitor 148, das 7h às 14h, de segunda a sexta.

