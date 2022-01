Bolsonaro é alternativa da maioria dos eleitores de Moro caso ex-juiz não concorra

O presidente Jair Bolsonaro (PL) seria a primeira opção da maioria dos eleitores do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), caso ele não estivesse na disputa. Os dados constam na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 12, que mostrou o ex-presidente Lula (PT) em primeiro lugar com 45% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro e 9% de Moro.

Dos eleitores que dizem votar em Moro para presidente, 22% escolheriam Bolsonaro se o ex-juiz não estivesse na disputa. Outros 15% votariam em Lula e 11% em Ciro Gomes (PDT). O governador João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB), teriam 7%, cada, da preferência do eleitorado de Moro. A informação é da coluna do Leonardo Sakamoto do UOL.

Num momento em que candidaturas ainda tentam se consolidar e não há pré-candidaturas oficializadas pelos partidos políticos, a observação da segunda opção de voto da população torna-se mais relevante.

Dentre os eleitores dos principais candidatos, apenas os de Moro apontam Bolsonaro como principal alternativa para o voto. Dos eleitores de Lula, 28% votariam em Ciro; no caso de Ciro, 40% optariam por Lula. A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2 mil pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais e 95% de nível de confiança.



