André Mendonça, do STF, manda Congresso e Bolsonaro explicarem fundão de R$ 5,7 bilhões

É o primeiro despacho do ministro do STF - indicado por Jair Bolsonaro - após sua sabatina de entrada no Supremo

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o Congresso Nacional se manifestarem sobre a aprovação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões para as eleições deste ano. De acordo com o documento, a explicação deve ser enviada à Corte no prazo de cinco dias. O magistrado foi o nome indicado por Jair Bolsonaro para integrar a Corte.

Em primeiro despacho desde sua sabatina de entrada no Supremo, Mendonça atendeu a pedido do Partido Novo, que argumenta que o valor bilionário, aprovado durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não apresenta fonte de custeio. A sigla defende a ideia de que o valor anterior, de R$ 2,1 bilhões, seja mantido também para este ano. Para o partido, a verba precisa ser definida pelo Executivo, e os congressistas atuaram de forma "pessoalista" ao aprovar o gasto.

Além do Congresso e do presidente, Mendonça também determinou que o caso seja enviado para avaliação da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da AGU (Advocacia-Geral da União) e, em seguida, retorne para conclusão. Esta é a primeira decisão do ministro desde que foi empossado no Supremo, em dezembro do ano passado.

No ano eleitoral de 2022, os partidos terão o maior volume de dinheiro público da história para financiar campanhas políticas. Em uma época marcada por discussões sobre falta de recursos para pagar auxílio aos mais pobres, parlamentares decidiram abrir caminho para uma despesa de R$ 5,7 bilhões.

A quantia pode ser usada para pagar, por exemplo, viagens de candidatos, contratação de cabos eleitorais e publicidade nas redes. Soma-se a esse valor R$ 1,1 bilhão de outro fundo público, que banca estruturas partidárias, mas também abastece candidaturas.

Mendonça afirmou que o caso deve ser avaliado por todos os ministros do Tribunal. Ele defendeu ser recomendável que a Corte "aprecie de maneira colegiada" o assunto "em homenagem à segurança jurídica a ser necessariamente promovida pela jurisdição constitucional, assim como diante da relevância do acesso aos recursos do FEFC [Fundo Especial de Financiamento de Campanha] no âmbito da decisão pela migração partidária e da igualdade de chances no pleito eleitoral".

