Sergio Camargo quer mudar nome de Fundação Palmares para Princesa Isabel

O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, voltou a defender, nesta segunda-feira, 10, a mudança do nome da Fundação Palmares para Princesa Isabel (1846-1921). O titular da pasta, contrário ao movimento negro, também cogita o nome do engenheiro André Rebouças (1838-1898). Isabel é considerada por muitos como a suposta redentora que aboliu a escravidão no Brasil, porém, a versão da história é criticada por ativistas.

"Devemos valorizar quem viveu segundo elevados padrões éticos, cuja biografia é edificante não só para os negros, mas para todos os brasileiros. Mudar o nome da Fundação Palmares para Princesa Isabel ou André Rebouças é um grande desafio, que um dia terá que ser enfrentado", escreveu Carmargo nas redes sociais.

Contrário ao movimento negro, Camargo disse que tenta viabilizar mudança de nome desde 2019. “A mudança do nome da Palmares é uma das propostas que constam do projeto que apresentei à Secretaria Especial de Cultura quando fui convidado para assumir a presidência da instituição, em outubro de 2019”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não faz sentido homenagear Zumbi [dos Palmares], um líder tirano e escravocrata”, publicou o presidente da Instituição no Twitter, neste domingo 9.

Em 2021, o presidente da Palmares chegou a ser denunciado por assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. A informação foi divulgada no Fantástico, da TV Globo. Nos depoimentos obtidos pelo programa, servidores do órgão dizem que Camargo associa pessoas de “cabelos altos” a malandros.

Em novembro do ano passado, Sérgio Camargo publicou em seu perfil no Twitter críticas ao movimento negro. Desta vez, o aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou o feito de que, em dois anos na chefia da Palmares, nunca recebeu representantes da causa. “Não tenho que dialogar com escravos”.

Devemos valorizar quem viveu segundo elevados padrões éticos, cuja biografia é edificante não só para os negros, mas para todos os brasileiros.

Mudar o nome da Fundação Palmares para Princesa Isabel ou André Rebouças é um grande desafio, que um dia terá que ser enfrentado. pic.twitter.com/F0mW4v9dVF — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) January 9, 2022





Tags