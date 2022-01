Petistas buscam Alckmin para amenizar incômodo após fala de Lula sobre lei trabalhista, diz jornal

O processo de aproximação entre Geraldo Alckmin e Lula para as eleições deste ano ganhou seu primeiro ponto de discordância após o petista e outras lideranças do partido defenderem a revogação da reforma trabalhista. Nos últimos dias, o ex-presidente e alas do PT, como a presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PR), defenderam nas redes sociais a completa revogação da reforma, no modelo do que aconteceu na Espanha, após acordo entre governo, empresários e sindicatos de trabalhadores.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, pessoas próximas a Alckmin defendem que a interpretação do ex-governador é a de que, na verdade, o que Lula sugere é um diálogo entre sindicatos, empresários e governo para discutir a legislação trabalhista e buscar entendimentos, não imposições.

Na manhã desta segunda-feira, 10, após conversa com Alckmin, o deputado Paulinho da Força (SD) afirmou que o ex-tucano revelou apreensão no mercado com a proposta do PT. "Alckmin disse que está preocupado com a discussão que surgiu nos últimos dias sobre a revogação da reforma trabalhista", afirmou Paulinho, contrário à revogação, mas defensor da mudança de pontos específicos.

O maior esforço, segundo a Folha, foi o de petistas da cúpula do PT integrantes da campanha de Lula. Eles trabalharam para evitar tais percepções, buscando tranquilizar o ex-governador paulista. Defensores da chapa Lula-Alckmin alegam que o ex-governador revelou curiosidade e interesse sobre o tema da reforma trabalhista. Foi solicitado inclusive que Paulinho que lhe encaminhasse informativos sobre o tema, como suas sugestões de emendas.

Após também solicitar informações sobre a revogação da reforma espanhola, o jornal afirma que o ex-governador teria considerado haver espaço para resolver a questão de forma inteligente e que não havia angústia a respeito do tema.

Segundo reportagem do Estadão, uma das ideias é mudar um artigo do texto que passou pelo Congresso para que predomine o que for aprovado em assembleia, notadamente em relação à cobrança da contribuição sindical por categoria. No diagnóstico das centrais, a reforma trabalhista asfixiou financeiramente as entidades.

Nesta terça-feira, 11, Lula fará uma reunião com representantes do governo da Espanha, a fim de debater a reforma trabalhista promovida naquele país em 2012 e a sua respectiva revisão. Presidentes de centrais sindicais do Brasil e da Espanha foram convidados para o encontro, que será na Fundação Perseu Abramo.

Na Espanha, a mudança foi aprovada em 2012 e serviu como base para a proposta no Brasil. Chamada de “contra reforma” no país europeu, a negociação foi articulada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, empresas, sindicatos e partidos, como o Partido Socialista Espanhol (Psoe). A reforma foi realizada no Brasil durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), com a promessa da criação de “milhões de empregos” e “aumentar a renda dos trabalhadores”, o que, de fato, nunca aconteceu.