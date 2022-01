Ex-assessor acusa candidato a presidente de suposta rachadinha, diz site

O deputado federal e pré-candidato a presidente da República, André Janones (Avante-MG), foi denunciado pelo seu ex-assessor parlamentar, Fabrício Alves, à Procuradoria-Geral da República (PGR) pela suposta prática de rachadinha. A ação ilegal consiste no ato de apropriação indevida do salário de servidores. A acusação ao órgão foi feita no último dia 29 de dezembro.

Na denúncia, que foi divulgada nesta terça-feira, 11, pela coluna de Guilherme Amado, do site Metrópoles, Fabrício narra que a ex-assessora Leandra Guedes, atual prefeita de Ituiutaba (MG), cidade natal do deputado, recolhia parte do salário do ex-assessor Alisson Camargos, atual secretário de Meio Ambiente da cidade.

A denúncia foi feita por Fabrício cerca de um mês após ele ter deixado o gabinete de Janones e encerrado três anos de trabalho na equipe do parlamentar. Na acusação contra o deputado, Fabrício Alves ainda enviou dois áudios à PGR, no qual conversaria com Alisson Camargo, em julho de 2020, sobre o valor que teria sido repassado a André.

– Tem que passar ainda. Faz as contas aí. Mês passado, você passou quanto? – questionou Fabrício.

– Quase cinco contos que eu passo para ele. Nem nove mil eu estou tirando. Nove mil assim, no papel, entendeu? Não é fácil não, rapaz – respondeu Alisson.

No outro áudio, Fabrício volta a perguntar a Alisson sobre o valor a ser repassado.

– Esse mês você tem que passar mais quatro mil para eles? – questiona Fabrício.

– Mais de quatro mil – responde Alisson.

– É aquele mesmo esquema: dá o dinheirinho lá para a Leandra? – volta a perguntar Fabrício.

– É, ué – diz Alisson.

– E ela pega o dinheirinho e deve passar para o André – completa Fabrício.

Procurados pelo Metrópoles, Janones, a ex-assessora e prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, e o ex-assessor e secretário de Meio Ambiente de Ituiutaba, Alisson Camargos, alegaram desconhecer o caso e se colocaram à disposição para esclarecer os fatos. O parlamentar disse ainda que, como assessor, “jamais devolveu ou cogitou devolver qualquer valor”.

Em mais recente pesquisa Ipec, no dia 14 de dezembro, Janones surpreendeu ao aparecer em quinto lugar na corrida presidencial, empatado com João Doria (PSDB). Ele ficou à frente de cabo Daciolo (Brasil 35), de Rodrigo Pacheco (PSD), de Alessandro Vieira (Cidadania) e de Simone Tebet (MDB).

