União Brasil só deve definir se apoiará Moro em abril

Dirigentes do novo partido União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL e que deve ser oficializado nos próximos meses, ainda não fecharam apoio à candidatura do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) a presidente. O apoio ou não, segundo eles, só deve ser definido em abril, após o encerramento da chamada janela partidária. A informação é da Folha.

A nova sigla tem como prioridade montar palanques estaduais para disputar governos e vagas no Congresso. O apoio a candidatos da chamada terceira via deve ocorrer conforme as pesquisas eleitorais forem se desenvolvendo e com a proximidade do pleito. O União Brasil será o partido com mais recursos e tempo de propaganda, portanto é alvo de disputa.

Em caso de aliança com Moro, a legenda deve pleitear o vice da chapa, para tal surgem nomes como o de Luciano Bivar (PSL-PE), atual presidente do PSL, e Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro.

No Ceará, o comando do União Brasil também está em disputa. De um lado, o pré-candidato ao governo do Estado Capitão Wagner (Pros), que deve migrar para a sigla, teria a preferência de Bivar. Já Chiquinho Feitosa (DEM), suplente de Tasso Jereissati (PSDB) no Senado, teria apoio do presidente do DEM, ACM Neto. No Ceará, Feitosa é, atualmente, aliado do PDT que, por sua vez, é liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes.



