Senador bolsonarista Luis Carlos Heinze testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O senador bolsonarista Luis Carlos Heinze (PP-RS), de 71 anos, testou positivo para Covid-19 pela segunda vez desde o início da pandemia. O parlamentar está vacinado contra a doença e testou positivo anteriormente em novembro de 2020. Além dele, sua esposa Sandra também recebeu o diagnóstico positivo para coronavírus.

De acordo com a assessoria do parlamentar, "Ambos (Heinze e a esposa) estão bem e apresentam apenas uma leve tosse”. O senador gaúcho ganhou projeção no debate público durante as sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid pela postura de defesa incondicional ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Heinze, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, também promoveu a divulgação do chamado “kit covid”, composto por remédios ineficazes contra o coronavírus como a cloroquina.

Nesta segunda-feira, 10, pela manhã, participou de uma reunião virtual organizada pela @Famurs para tratar sobre a grave estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. Esta é a segunda vez que o parlamentar e a sua esposa são infectados pelo coronavírus. January 10, 2022

À Rádio Gaúcha, o parlamentar também disse que além dele e da esposa, outras oito pessoas da sua família e uma funcionária também estariam contaminados com Covid.

Nas redes sociais, a assessoria do senador divulgou nota na qual afirma que ele "segue cumprindo agenda de forma on-line. Nesta segunda-feira, 10, pela manhã, participou de uma reunião virtual organizada pela Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) para tratar sobre a grave estiagem que atinge o Rio Grande do Sul".



