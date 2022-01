Saúde abre licitação para campanha que vai de encontro à postura de Bolsonaro sobre vacinas

O Ministério da Saúde deu início a um processo de licitação para escolher quatro agências publicitárias que, num contrato que prevê um total de R$ 215 milhões, promoverão campanhas de incentivo à vacinação no Brasil. Na lista de objetivos das futuras campanhas, estão pedidos que vão de encontro à postura do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19. A informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O edital solicita que as campanhas ajudem a combater notícias falsas relacionadas a “eventos adversos, à qualidade das vacinas e à falta de eficácia” dos imunizantes. E lista ainda "possíveis motivos das quedas vacinais" e "movimento antivacina e fake news" como problemáticas a serem tratadas pelas peças que serão desenvolvidas.

A pasta destaca ainda "objetivos de comunicação" da campanha como: "Informar e alertar à população quanto às doenças e a importância da imunização para a saúde individual e coletiva, pontuando as consequências de não vacinar”, e "reforçar o benefício das vacinas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente Bolsonaro e parte dos seus apoiadores mais próximos têm sido algumas das principais vozes responsáveis por discursos que colocam em dúvida a eficácia de imunizantes e ecoam as narrativas que o Ministério da Saúde alega pretender combater.

Tags