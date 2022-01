Morte de "Batoré": Na política, ator apoiou Bolsonaro e pediu fechamento do Congresso

O ator Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido pelo personagem Batoré, se manifestou politicamente de forma ativa nos últimos anos. O artista morreu nesta segunda-feira, 10, aos 61 anos, vítima de câncer, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte de São Paulo.

Em vídeo postado no YouTube pelo humorista no dia 23 de fevereiro de 2020, ele aparece pedindo para o presidente Jair Bolsonaro (PL) fechar o Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados e Senado Federal.

“Vocês deveriam ter consciência de que esse país não é de vocês. Se nós mudamos a presidência, é porque a gente viu que tinham muitos bandidos e que precisava de um militar. Mas, depois de tudo isso, nós temos a consciência de que militar não faltava só na cadeira do presidente, falta no STF, na Câmara dos Deputados e no Senado. O desejo de todos os brasileiros é que o presidente feche as portas dessas três casas, porque não tem trazido benefício nenhum para o nosso país”, disse Batoré no vídeo.

Em outro trecho do vídeo, o humorista também compara o STF com o laxante fitoterápico Lacto-Purga: “O STF fica só soltando bandido, parece Lacto-Purga, toda merda que está presa, solta. Vocês deveriam ter vergonha na cara, deveriam pensar como pais de família, como avós. Vocês não têm mais a idade que acham que têm. A idade que vocês têm era para ter realmente vergonha na cara. Era para ter hombridade, decência, integridade e representar este país da forma que ele merece”, disse o ator.

