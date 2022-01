MBL elogia fala de Dilma sobre o chavismo na Venezuela

O Movimento Brasil Livre (MBL) publicou nas redes sociais um trecho de entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na qual ela critica questões relacionadas ao modelo de governo da Venezuela, comandada atualmente por Nicolás Maduro e anteriormente por Hugo Chávez.

Durante a conversa, Dilma comentou que duas coisas possibilitam o surgimento da ultradireita no mundo: os movimentos sociais estarem, de alguma forma, derrotados, e a cumplicidade de outros Poderes. Ao ser questionada pelo entrevistador se o chavismo, na Venezuela, não mostraria o oposto, Dilma disse tratar-se de um mau exemplo. A petista também reforçou que “não dá para comparar a gestão do Brasil com a Venezuela''.

“Rapaz, quem diria! A Dilma sendo honesta sobre a Venezuela (...) A análise que ela faz do Exército e a comparação com o Brasil…”, escreveu o perfil do movimento no Instagram em tom de surpresa com a postura da ex-gestora brasileira.

Na conversa, Dilma conta uma história sobre um momento que teve com o ex-líder venezuelano Hugo Chávez: "Uma vez estava questionando o Chávez porque ele levava, sem falar conosco, empresários brasileiros para discutir em outros países da América Latina. Perguntei para ele: ‘Você acharia correto que a gente convocasse seus empresários para fazer uma discussão em outros países?’. Ele me respondeu: ‘Eu? Eu acharia engraçado, não tenho empresários'”, revelou.

E seguiu: “Não dá para comparar a gestão do Brasil com a gestão da Venezuela. É incomparável”, reforçou Dilma. Para a ex-presidente brasileira, o chavismo fez uma “aposta no Exército” e não em mobilizações sociais.

“Fundamentalmente no Exército (A aposta). A não ser que a gente seja ingênuo”, pontuou. “Onde estiver o Exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele”, completou a petista.