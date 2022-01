Gleisi diz que Lula não deve atender a "mi mi mi" do mercado

A presidente do PT Gleisi Hoffmann, que deve comandar a campanha do partido à Presidência, afirmou que o ex-presidente Lula da Silva não deve buscar caminhos para acalmar os ânimos dos investidores e empresários durante a disputa eleitoral. Há vinte anos, em 2002, o petista lançou a chamada Carta ao Povo Brasileiro, diante dos temores sobre os rumos do País com a vitória quase certa do petista.

“Não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci”, disse Gleisi, ao lembrar do ministro da Fazenda de Lula, que agradava investidores e empresários à época. As declarações foram feitas ao jornal O Globo.

Apesar de a campanha ainda não ter começado, o PT já adianta que planeja revogar o teto de gastos, a política de preços da Petrobras e a reforma trabalhista.

“A única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem este mercado consumidor não pode ter o povo com fome e sem renda”, completou.

Como principal promessa eleitoral, a presidente da sigla aponta a revogação do teto de gastos. “O teto de gastos está desmoralizado e deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Bolsonaro fez o orçamento de guerra e muitas outras coisas fora do teto aos olhos do mercado e agora querem exigir de nós respeito ao teto?”, questiona.

