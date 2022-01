Fabio Faria leva ao STF explicação de que "não sabia" que blogueiro bolsonarista foragido estaria em evento

Faria disse não conhecer Allan dos Santos e informou, via assessoria, que não foi avisado sobre a presença do blogueiro no evento

O ministro Fabio Faria (Comunicações), flagrado em evento nos Estados Unidos ao lado do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, fez com que a explicação de que ele “não sabia” da presença do blogueiro chegasse a membros do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do blog da Ana Flor, do portal G1.



Faria disse não conhecer Allan dos Santos e informou, via assessoria, que não foi avisado sobre a presença do blogueiro e que não compareceria se soubesse que ele estaria lá.

“Fui convidado para discursar num evento de um pastor de uma igreja que eu e minha família frequentamos. Não havia indicação de que entre os presentes estaria alguém com problemas com a Justiça brasileira. Se soubesse que ele iria, não teria comparecido”, disse.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo a pedido da Polícia Federal, determinou a prisão de Allan em outubro do ano passado. O bolsonarista é investigado em dois inquéritos na corte: um sobre fake news e outro sobre ameaças à democracia.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags