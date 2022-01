Bolsonaro critica Fachin por barrar lei que proíbe linguagem neutra: "O que tem na cabeça?"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta segunda-feira, 10, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão que suspendeu uma lei estadual que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas. O chefe do Executivo Federal e seus aliados têm atacado a adoção do gênero neutro em todo o Brasil.

“Você vê: linguagem neutra. O que que leva a isso? O nosso português já é uma língua difícil. Imagina como vai se manifestar lá fora perante o mundo. Se eu não me engano, Santa Catarina tem uma lei lá que foi sancionada pelo governador proibindo a linguagem neutra. O que o ministro Fachin fez? Deu uma liminar contra essa lei que estava lá proibindo a linguagem neutra”, criticou Bolsonaro, em entrevista à Jovem Pan News.

“Que país é esse? Que ministro é esse do Supremo Tribunal Federal? O que que ele tem na cabeça? Virou ‘Eu quero, eu não quero’?”, continuou o presidente. Em novembro de 2021, Fachin suspendeu os efeitos de uma lei de Rondônia que proibiu o ensino de novas formas de expressão da língua portuguesa.

A norma, assinada pelo governador Marcos Rocha (PSL), proibiu a linguagem neutra em editais de concursos públicos, no material didático e na grade curricular de instituições de ensino. Em seu voto, Fachin destacou que, “a pretexto de valorizar a norma culta da língua, a lei configura ofensa à Constituição”. Segundo o magistrado, além disso, cabe somente à União legislar sobre a matéria.

O ministro afirmou que o uso dessas novas formas de expressão visa combater preconceitos linguísticos, que subordinam um gênero em relação a outro. A ação foi ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee).

