Bolsonaro sanciona projeto do Psol de apoio a entregadores de apps, mas veta alimentação

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL), sancionou lei que cria ações de proteção para entregadores de aplicativos como iFood, Rappi e UberEats. O projeto de lei 1.665/2020 foi apresentado pelo deputado federal Ivan Valente (Psol) e aprovado em dezembro do ano passado pelo Senado. O presidente vetou, entretanto, a possibilidade de ser fornecida alimentação aos entregadores pelas empresas de aplicativos, dentro dos programas de alimentação do trabalhador (PAT).

O veto foi recomendação do Ministério da Economia, por entender que o PAT concede dedução do lucro tributável das empresas. Assim, seria configurado como renúncia de receita, sem haver estimativa e compensação do impacto financeiro, o que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O programa de alimentação do trabalhador é uma parceria entre Governo Federal e empresas para fornecimento de alimentação aos empregados. A adesão ao programa é voluntária e não obrigatória às empresas. O empregador que adere ao PAT deduz tributos e pode oferecer alimentação aos funcionários com fornecimento direto, contratação terceirizada, ou fornecimento de tíquetes, cupons e vales (vale-alimentação ou vale-refeição).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Reforma trabalhista completa 4 anos sem conseguir estimular a criação de empregos

Rodoviários da Itapemirim paralisam operações em Fortaleza em cobrança de direitos trabalhistas

Direitos previstos na nova lei

A lei sancionada prevê que as empresas de aplicativos de entrega façam seguro em benefício do entregador, para que sejam cobertos acidentes acontecidos desde a retirada até entrega dos alimentos.

O seguro deve abranger, obrigatoriamente:

- acidentes pessoais;

- invalidez permanente ou temporária;

- morte.

A empresa também deve fornecer pagamento ao empregado afastado por Covid-19, durante 15 dias, proporcional à media dos três últimos pagamentos mensais recebidos pelo entregador. Para tanto, é preciso que o empregado comprove a contaminação, apresentando resultado positivo no teste RT-PCR ou laudo médico atestando o afastamento. O auxílio pode ser postergado ainda por mais dois períodos de 15 dias.



A lei também prevê que as empresas devem permitir que os trabalhadores bebam água potável e usem o banheiro dos estabelecimentos cuja comida entregam.

Sobre o assunto Bolsonaro sanciona isenção de IPI a taxistas para compra de carro

Revisão de benefícios fiscais gera resistência de setores preteridos

Confira os principais pontos abordados na lei:



Ajuda financeira: de acordo com texto do PL, a empresa deve pagar ao entregador afastado por Covid-19 uma ajuda financeira durante 15 dias equivalente à média dos três últimos pagamentos mensais recebidos pelo entregador.

Prevenção contra a Covid-19: a empresa de aplicativo de entrega deve fornecer ao entregador informações sobre os riscos de contrair esse vírus e os cuidados necessários para se prevenir do contagio e evitar a disseminação da doença.

Contágio: as empresas que fornecem o produto a ser entregue deverão adotar medidas para evitar o contato do entregador com outras pessoas durante o processo de retirada e entrega de seus produtos e serviços, dando preferência para o pagamento pela internet. Terá ainda de permitir que o entregador utilize as instalações sanitárias de seu estabelecimento e garantir o acesso à agua potável.

Contrato: o texto prevê que deverão constar expressamente as hipóteses de bloqueio, suspensão ou exclusão do entregador pela plataforma digital.

Multa e indenização: o projeto penaliza a empresa de aplicativo ou a empresa que utilize seus serviços com advertência e, no caso de reincidência, pagamento de multa administrativa de R$ 5 mil por infração cometida.

Tags