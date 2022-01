Renan Bolsonaro, filho do presidente, diz que vai fazer festas de Carnaval em mansão

O filho 04 do presidente da República, Renan Bolsonaro, afirmou, nesta sexta-feira, 7, que pretende realizar festas em sua casa durante o Carnaval de fevereiro. O anúncio, feito em uma rádio de Brasília, aconteceu logo depois de o governador Ibaneis Rocha (MDB) cancelar as festas devido ao aumento de casos de Covid-19.

"Se não tiver nada aberto, vou abrir as coisas lá em casa e fazer umas festas lá em casa mesmo. Do jeito mesmo que eu já fiz, estreando meu meio milhão", disse Renan. O filho 04 do presidente ganhou um programa semanal de rádio chamado "Podcast Zero 4", transmitido pela Sucesso News Bsb.

Durante debate sobre a realização dos festejos, o filho do presidente defendeu que, independentemente das decisões de governadores e prefeitos, as pessoas farão "festinhas privadas". Um dos participantes do programa, o cantor sertanejo Dalmi Junior, também se posicionou favorável à realização de festas. Porém, ele defendeu a necessidade do uso de máscaras e solicitação do comprovante de vacinação, ações criticadas pela família Bolsonaro.

A mansão mencionada por Renan é a mesma em que ele e mãe, Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Bolsonaro, se mudaram no ano passado. Ela é avaliada em R$ 3,2 milhões e fica no Lago Sul, área nobre de Brasília. Agora atuando como influencer, o filho do presidente foi agraciado com o programa para entrevistar políticos, empresários, artistas e demais convidados de seu interesse.





