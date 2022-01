Para Santos Cruz, diretrizes do Exército sobre pandemia "não foram para confrontar" o governo

O ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL) e general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz elogiou o posicionamento do Comando do Exército que divulgou diretrizes para o combate à Covid-19 dentre os membros da Força Armada como: vacinação para o retorno às atividades presenciais, uso de máscaras e proibição de “fake news” sobre a pandemia.

Santos Cruz disse entender que as determinações não servem como uma maneira de afronta ao governo federal, mas para melhorar o funcionamento da instituição. “Não creio que foi para confrontar (…). Vejo uma politização desnecessária. O comandante, sem dúvida, emitiu a diretriz tendo em vista a melhor prática administrativa e operacional. O Exército não faz política de governo", afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O militar disse ainda que as recomendações feitas pelo Comando partem do comandante do Exército. “Ele é um militar com quase 50 anos de serviço, responsável. A pandemia precisa de protocolos, padrões de procedimento, e ele emitiu a diretriz. Isso é importante”, pontuou o ex-ministro, reforçando que o documento está baseado em diretrizes dos Ministérios da Saúde, Defesa e Economia.

