Paes cita Macron e promete que vai "dificultar a vida de quem não crê na vacina"

Inspirado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que admitiu querer “irritar” as pessoas que decidiram não se vacinar contra a Covid-19, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), voltou a defender nesta sexta-feira, 7, o chamado “passaporte da vacina”. O carioca repetiu as declarações do presidente francês e disse que o objetivo é “dificultar a vida” daqueles que não se imunizaram contra a doença causada pelo novo coronavírus.

“Eu estou aqui com o passaporte da vacinação, literalmente, para dificultar a vida daqueles que não creem na ciência, não creem na vacina, e para proteger os outros”, afirmou o prefeito do Rio. “O direito à vida está acima das liberdades de delirar. Vamos sempre exigir o passaporte da vacinação em eventos.”

O chefe do Executivo municipal classificou o passaporte da vacina como “libertador”. “Nós temos muito orgulho de ter o passaporte da vacinação aqui. Eu vou usar uma expressão que o presidente francês usou, que o prefeito de Nova York usou em algum momento: o passaporte de vacinação é libertador. É ele que permite que tenhamos uma certa flexibilidade nas coisas”, disse Paes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a entrevista a jornalistas, com transmissão da GloboNews, Paes classificou como "inaceitável" que as pessoas duvidem da ciência e ainda ressaltou que "não há um lugar no mundo" que não tenha comprovado que os não vacinados são mais internados e morrem mais pela contaminação pela covid-19 do que os imunizados.

O prefeito agradeceu ainda à Anvisa e agências independentes, ao judiciário, ao Congresso e "aqueles que estão fazendo com que as coisas aconteçam" contra o vírus no país.

Tags