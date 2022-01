Cidade onde irmão de Bolsonaro é chefe de gabinete do prefeito recebeu verbas do orçamento secreto

O município de Miracatu (SP), localizado no Vale do Ribeira, a 137 quilômetros da capital paulista, foi beneficiado com o empenho de R$ 35 milhões em verbas da União no apagar das luzes de 2021. A cidade, de 20 mil habitantes, tem como prefeito Vinícius Brandão (PL), cujo chefe de gabinete é Renato Bolsonaro, irmão do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Um levantamento feito pelo O Globo identificou que o montante foi empenhado (reservado para gasto) entre os dias 17 e 30 de dezembro por meio dos ministérios do Desenvolvimento Regional, Agricultura, Cidadania e Turismo.

Segundo o Portal da Transparência, pelo menos R$ 10 milhões são provenientes de emendas de relator do chamado orçamento secreto, instrumento pelo qual um parlamentar destina recursos federais a uma determinada localidade sem que seu nome apareça publicamente.

Documentos a que a reportagem teve acesso mostram que o dinheiro, separado no final de 2021, deverá ser gasto na compra de tratores, manutenção de estradas vicinais, entre outras obras. O Globo apurou ainda que a atuação de Renato Bolsonaro foi determinante para que ao menos uma parte dos empenhos saísse.

Para além dos R$ 35 milhões em emendas empenhadas, o reduto eleitoral do clã Bolsonaro já recebeu outras benesses da família presidencial. Eduardo Bolsonaro (PSL), deputado e filho do presidente, foi o responsável por assinar a emenda que forneceu uma nova retroescavadeira para Miracatu. O tio, Renato, não se furtou em agradecer o sobrinho nas redes sociais, movimento repetido pelo prefeito da cidade.

Renato e o prefeito Brandão não se pronunciaram. Parte dos ministérios também optou pelo silêncio. Já as pastas da Agricultura e do Turismo disseram que os repasses "seguiram todos os normativos técnicos e legais, e de forma transparente" e que os valores seriam recursos já programados pelos órgãos.

