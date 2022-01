Sérgio Moro é hostilizado durante desembarque em aeroporto de João Pessoa

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro (Podemos) aparece em um vídeo sendo hostilizado durante desembarque em João Pessoa, no aeroporto Castro Pinto, nesta quinta-feira, 6. No material, compartilhado nas redes sociais, ele Moro é chamado de “juiz ladrão” e "traíra". Um homem reagiu aos insultos e partiu contra outro durante as manifestações.

Até o próximo sábado, 8, Moro cumpre agenda na Paraíba. No período, ele tem compromissos em João Pessoa e Campina Grande. Ao lado da presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, o ex-juiz abriu o início de sua campanha pelo Nordeste.

Em Campina Grande, o ex-ministro tem um jantar ao lado do deputado federal Julian Lemos e empresários. Na sexta-feira, 7, Renata Abreu e Moro participam de reuniões internas com a direção estadual do Podemos, lideranças locais e pré-candidatos.

