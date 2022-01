Secretários de saúde pedem processo contra Queiroga no CFM

Membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP) protocolaram, nesta quinta-feira, 6, no Conselho Federal de Medicina um pedido de abertura de processo ético contra o ministro da saúde Marcelo Queiroga. Para os conselheiros, ao menos seis infrações foram identificadas na postura do ministro ao tratar da vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

No conteúdo do pedido, o grupo afirma que a demora do Ministério da Saúde para iniciar a campanha vacinal pediátrica, bem como a criação de obstáculos para que pudesse acontecer, configuram “flagrante desrespeito ao que preconiza a ciência, lastreada no perfil de segurança e eficácia da vacina (Pfizer/BioNTech) já aprovada pela Agência Nacional de Segurança Sanitária”.

Os conselheiros também destacam que o fato do presidente Jair Bolsonaro (PL) se opor à aplicação da vacina não justifica a postura adotada por Queiroga, e nem o isentam de ter seu registro médico cassado. “Antes de ministro, o representado é médico, que, como todos nós, está submetido aos mesmos ditames éticos, que devem ser assumidos e confirmados em seu juramento médico”, apontam.

Representacao-Conselho-Honorario by Filipe Pereira on Scribd

