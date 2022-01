Por que Tasso e Capitão Wagner romperam? Jogo Político #167

O senador Tasso Jereissati (PSDB) se disse, em entrevista exclusiva ao O POVO, decepcionado com o ex-aliado Capitão Wagner (Pros). O deputado do Pros reagiu com críticas ao político "rico e poderoso", que, segundo ele, esperneia ao ver a liderança perdida e por isso se junta aos ex-adversários. Os motivos e as consequências do embate são o assunto do episódio 167 do Jogo Político. Como pano de fundo do embate, a relação de Tasso com o presidente Jair Bolsonaro. Ouça o episódio:

Participam do episódio os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

