Nas redes sociais, presidente da Espanha agradece Lula por falar sobre reforma trabalhista

O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para agradecer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por defender a revogação da reforma trabalhista no país. As regras foram validadas em 2012 e serviram de base para a reforma aprovada no Brasil.

O chefe do Executivo europeu elogiou Lula por reconhecer o novo modelo de legislação trabalhista. “Esta é uma conquista coletiva da Espanha, um compromisso do Governo e um exemplo de que, com diálogo e acordos, podemos construir um país mais justo e solidário”, escreveu.

A declaração dada pelo ex-presidente dizia que os novos passos da Espanha acerca da reforma deveriam ser acompanhados pelos brasileiros.

Na Espanha, a mudança foi aprovada em 2012 e serviu como base para a proposta no Brasil. Chamada de “contra reforma” no país europeu, a negociação foi articulada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, empresas, sindicatos e partidos, como o Partido Socialista Espanhol (Psoe). A reforma foi realizada no Brasil durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), com a promessa da criação de “milhões de empregos” e “aumentar a renda dos trabalhadores”, o que, de fato, nunca aconteceu.

A reforma atual, entre outras medidas, estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de lei, o chamado “negociado sobre o legislado”. A proposta, no entanto, ainda deverá passar por análise do parlamento da Espanha.