Governo do Ceará indeniza dez ex-presos políticos da ditadura militar

O Governo do Estado do Ceará indenizou um grupo de dez ex-presos políticos cearenses em 2021. As indenizações, concedidas por intermédio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), têm o intuito de reparar constrangimentos, danos e perseguições políticas ocorridas entre 1964 e 1985 (parte da ditadura militar). No ano passado, os pagamentos atingiram a quantia de R$ 300 mil.

O governo informou que entre 2015 e 2021, um total de 91 processos desse tipo foram apreciados e 84 deles deferidos. Outros 38 pedidos de indenização seguem em avaliação por comissão vinculada à SPS. A titular da pasta, Socorro França, apontou que mais do que o dinheiro das indenizações, o gesto é um reconhecimento de erros do passado.

“Mais do que uma compensação financeira, as indenizações e o pedido oficial de desculpas são reconhecimentos democráticos do Estado, de que cidadãos cearenses tiveram seus direitos constitucionais cerceados no passado. São o reconhecimento de histórias de lutas, que resgatam a memória, restabelecem a verdade e promovem a cidadania”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leunam Gomes, presidente da comissão que analisa os pedidos, reforçou o trabalho do grupo para garantir justiça caso a caso. “Todos os requerimentos são minuciosamente estudados, para que os deferimentos e indeferimentos sejam feitos com muita justiça. As indenizações buscam compensar prejuízos que as vítimas sofreram por interpretações errôneas e pelos constrangimentos que lhe foram impostos no tempo da ditadura”, explicou.



Tags