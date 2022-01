Carlos Bolsonaro e Carlos Jordy discutem nas redes sociais e dividem bolsonaristas

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) protagonizaram uma discussão nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, dividindo a militância bolsonarista. Tudo começou quando Jordy publicou um vídeo em que aparecia num evento conservador cobrando mais engajamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de parlamentares; o filho 02 do chefe do Executivo, por sua vez, partiu para o ataque nos comentários da publicação.

“Ainda tenho que ouvir isso? Pqp! É inacreditável? Não! Sei exatamente como esses agem!”, disparou o vereador contra o deputado.

No vídeo, Jordy aparece falando durante o evento “Congresso Politicamente Incorreto”, ocorrido mês passado em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No registro, ele faz apelo para que o presidente se empenhe para eleger deputados e senadores. Segundo o deputado, isso evitaria que parlamentares governistas fossem presos, pois, segundo ele, um Congresso mais bolsonarista poderia dar andamento ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante o Congresso Politicamente Incorreto em Niterói, o momento mais marcante foi quando, durante a minha palestra, ao falar sobre as arbitrariedades de alguns ministros do STF, Daniel Silveira apareceu dando destaque ao evento. pic.twitter.com/Ha7tR35v1K — Carlos Jordy (@carlosjordy) January 3, 2022

Ainda na gravação, Carlos Jordy convida para o palco o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso em fevereiro de 2021 após fazer ataques à Suprema Corte. Depois de ter seu mandato cassado pela Câmara, Silveira reclamou de abandono pelo presidente Bolsonaro e por parte de sua base parlamentar.

Após a réplica do “02” no Twitter revelando seu incômodo com a cobrança feita ao pai, o deputado do PSL rebateu.

“É isso mesmo? Então você não considera importante que seu pai tenha mais deputados e senadores aliados para não ficarmos mais reféns do presidencialismo de coalizão? Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016 ao lado do seu pai, sou traidor? Era só o que me faltava, xará”, postou Jordy.

Na sequência, Carlos Bolsonaro fez uma publicação em sua página, sem citar o nome do deputado: “Vou me fazendo de desentendido que é melhor! Quando tiver que expor eu exponho! Por mim nem começava, mas estava demorando! Tudo tem método!”.

Vou me fazendo de desentendido que é melhor! Quando tiver que expor eu exponho! Por mim nem começava, mas estava demorando! Tudo tem método! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 3, 2022

Na mesma publicação, ele respondeu uma seguidora que questionou as críticas feitas ao presidente Bolsonaro durante o evento conservador que foi organizado por Jordy.

“Elisa, tem muita coisa sobre esse aí, mas muita, mas entendo como é política! Deixa se fazer de idiota! Se continuar eu resumo tudo e dou uma força para o fulano!”, postou Carlos.

Por outro lado, apoiadores de Jordy rebateram os ataques do vereador na mesma postagem.

“Seu pai abandonou os apoiadores. Largou o povo que foi para a rua igual idiotas no 7 de setembro de 2021”, publicou um internauta.

