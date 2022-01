Bolsonaro internado hoje, 4 de janeiro: veja as últimas notícias

O presidente Jair Bolsonaro foi hospitalizado de urgência na madrugada da última segunda-feira, 3 de janeiro (03/01) para tratar uma obstrução intestinal. O titular do Executivo brasileiro foi levado para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após chegar do estado de Santa Catarina, onde passou as festas de fim de ano. Bolsonaro tem 66 anos e esta não é a sua primeira intervenção em sua saúde durante o seu mandato, que teve início em 2019.

De acordo com nota da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), Bolsonaro "passa bem" e novas informações serão divulgadas após a atualização do boletim médico. Veja abaixo as últimas notícias sobre a internação do presidente Jair Bolsonaro publicadas até ontem, 3 de janeiro. Novas notícias serão atualizadas no decorrer do dia de hoje, 4 de janeiro (04/12):

Bolsonaro internado: últimas notícias de hoje, 4 de janeiro (04/01)

Bolsonaro internado: notícias de 3 de janeiro (03/01)

Bolsonaro internado: o que aconteceu?

O Palácio do Planalto confirmou, por meio de nota, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na segunda-feira, 3, para a realização de exames, após sentir "desconforto abdominal". O presidente estava de férias em São Francisco do Sul (SC) desde a última segunda-feira, 27, e voltaria hoje para Brasília quando deixou o litoral catarinense de helicóptero em direção a Joinville. De lá embarcou para São Paulo com a comitiva presidencial. No Vila Nova Star, onde deu entrada por volta das 2h, Bolsonaro realizou tomografia e outros exames.

Bolsonaro internado: quais as outras internações do presidente?

Bolsonaro havia dado entrada no Vila Nova Star pela última vez em julho de 2021, quando também sentiu dores abdominais e ficou quatro dias no hospital, localizado na Vila Nova Conceição, na Zona Sul da capital paulista. O presidente já realizou quatro cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas Bolsonaro já passou por outros problemas de saúde. Relembre:

Setembro de 2018 - cirurgias pós-facada

Janeiro de 2019 - nova cirurgia

Setembro de 2019 - quarta cirurgia

Julho de 2020 - Covid-19

Setembro de 2020 - pedra na bexiga

Julho de 2021 - crises de soluço

Janeiro de 2022 - nova obstrução intestinal

