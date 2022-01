"Bolsonaro envergonhou o Brasil", diz CEO da Eurasia em entrevista

O CEO e fundador da Eurasia, Ian Bremmer, principal empresa de consultoria de risco político dos EUA, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira, 4. Em entrevista para os jornalistas Marcelo Lins, da Globonews Internacional, e Guga Chacra, do O Globo, ele ressalta a vergonha para o cenário internacional diante da Presidência brasileira.

“É certamente verdade que Bolsonaro envergonhou o Brasil no cenário internacional”, disse Bremmer. Ele disse ainda que “Bolsonaro pode ser o seu próprio maior inimigo, assim como Trump. Sabemos que quando Bolsonaro fica encurralado, quando se sente na defensiva e as coisas desandam, ele acaba fazendo coisas idiotas”.

Na lógica, o CEO da Eurasia avalia que o presidente brasileiro possa tentar seguir os mesmos passos do ex-presidente dos EUA, que não reconheceu a derrota para Joe Biden e tentou reverter o resultado por meio de métodos não democráticos. Para o analista, as instituições brasileiras, assim como as norte-americanas no caso do republicano, tendem a impedir qualquer iniciativa do atual presidente no caso de uma não reeleição.

Na análise de Guga Chacra após a entrevista, além de ser responsável direto pelo desgaste da imagem brasileira com suas ações negacionistas em temas como a pandemia e o meio-ambiente, há um temor sobre qual pode ser a atitude do presidente se perder a eleição em outubro.

