Governadores iniciam ano eleitoral liberando verbas para reajuste salarial a servidores

De olho nas eleições de outubro e contemplados com o aumento de receitas com impostos, ao menos 22 governadores anunciaram ou já realizaram reajustes a servidores. Os valores, que entrarão em vigor nos próximos meses, são entregues logo após o término do veto a recomposições salariais e aumentos reais determinado pelo socorro federal na pandemia.

Segundo a lei eleitoral, o prazo para reajuste de salários acaba no início de abril, de acordo com a lei eleitoral, pois os recursos não podem ser concedidos nos seis meses anteriores à eleição. Segundo o jornal O Globo, entre os governadores que tentarão reeleição, 14 dos 16 que buscam novo mandato planejam ou já deram aumentos este ano.

Porém, estão entre as exceções os governadores que tentarão reeleição Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, que condiciona um reajuste à aprovação do Regime de Recuperação Fiscal, parada na Assembleia Legislativa; e João Azevêdo (Cidadania), da Paraíba, que ainda não confirmou aumento, mas deve dialogar este mês sobre um reajuste às polícias, em meio a temores de greve das forças de segurança.

Em 13 estados, os percentuais, que variam de 3% a 10,74%, são destinados a todos os servidores. Nos outros nove estados, os reajustes são para categorias específicas, principalmente professores e policiais. Na maioria dos casos, haverá apenas uma recomposição total ou parcial, sem aumento real.

Entre os estados onde os mandatários já estão no segundo mandato e não podem tentar uma reeleição, não confirmaram ao O Globo se vão promover recomposições os governos do Amapá, de Pernambuco e de Sergipe.

Segundo a reportagem, embora, por fatores conjunturais, a arrecadação do ICMS e dos repasses para o Fundo de Participação dos Estados (FPE) tenha crescido, há risco de os reajustes e o aumento de despesas com foco nas eleições afetarem a posição fiscal de longo prazo dos estados.



As altas salariais também elevam a pressão no governo federal, principalmente diante do aumento salarial para policiais federais, agentes penitenciários e Polícia Rodoviária Federal ordenado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Em meio à ameaça de greve dos servidores, a equipe econômica tenta responder a algumas categorias. O ministro Paulo Guedes chegou a comparar reajustes à tragédia de Brumadinho.

No Ceará, a Assembleia Legislativa aprovou aumento de 10,7% para servidores de 18 categorias. O governador do Estado, Camilo Santana (PT), está em seu segundo mandato e deve disputar vaga para o Senado, ao mesmo tempo em que tentará fazer seu sucessor no comando do Palácio da Abolição. O reajuste será concedido em duas parcelas, metade em janeiro e metade em maio. São beneficiados todos os servidores públicos e militares do Poder Executivo das autarquias e das fundações públicas estaduais.

No Rio, o governador Cláudio Castro (PL) anunciou aumento de 10% em fevereiro para todo o funcionalismo. Os servidores cariocas estavam sem reajuste desde 2014. Com a verba da concessão da Cedae, o governo fluminense já havia lançado um plano de R$ 17 bilhões em obras para os próximos anos, que inclui grandes intervenções de infraestrutura e pavimentação de estradas.

Já Wilson Lima (PSC), governador do Amazonas, aprovou aumentos salariais que vão de 3,3% a 31,63%, dependendo da categoria, e que beneficiarão mais de 70 mil servidores. O gestor busca a reeleição após a crise da pandemia e por investigações de corrupção na compra de respiradores.

O governo de Rondônia, de Marcos Rocha (PSC), aliado de Bolsonaro, concede a partir deste mês reajuste para algumas carreiras, como servidores do Detran (36,5%) e policiais militares (8%). O governador tentará um novo mandato.

Em São Paulo, João Doria (PSDB), que deve disputar a Presidência, apresentou um novo plano de carreira para professores com aumento de até 73% no salário inicial e será enviado ao Legislativo este mês. Sobre as demais categorias, o governo diz que “acompanha a evolução da economia e da arrecadação” para definir políticas salariais e gratificações. O governo do estado também lançou no ano passado um plano para mais de 8 mil obras com investimento de quase R$ 50 bilhões.

O governador Rui Costa (PT) conseguiu aprovar na Assembleia da Bahia reajuste geral do funcionalismo de 4% a partir de março. Haverá ainda incremento de R$ 300 ao vencimento básico de servidores da Educação, Saúde e Segurança a partir de abril, e de R$ 200 para os de vencimento básico abaixo do mínimo. No estado, o senador petista Jaques Wagner disputará o governo.

No Pará, o governador Helder Barbalho (MDB) aprovou em outubro aumento para 40 mil professores da rede estadual de ensino, uma promessa de campanha. Com custo de R$ 850 milhões, a remuneração elevará, em média, 24% para todos os servidores.

