Em posse na OAB-CE, Erinaldo anuncia manutenção do preço da anuidade

Na solenidade de posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), nesta segunda-feira, 3, o presidente reeleito para o triênio 2022-2024, Erinaldo Dantas, anunciou que o preço da anuidade para a categoria será mantido. Anuidade é o valor pago pela advocacia para que a Ordem possa custear as despesas referentes à categoria. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Seccional.

O preço atual é de R$ 883,29, mas há série de descontos e condições de parcelamento, que variam, por exemplo, conforme a quantidade de vezes que o profissional já pagou a taxa, o tempo de OAB, a idade ou ainda se é professor(a). A íntegra da tabela com os descontos pode ser vista aqui.

“A advocacia está muito sofrida, portanto, apesar da inflação que assola o mundo, queremos manter o valor da anuidade para 2022. Para tranquilizar a advocacia, os boletos estarão disponíveis ainda neste mês de janeiro e poderão ser pagos com desconto e demais condições de parcelamento”, afirmou Erinaldo.

