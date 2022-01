Bolsonaro vai "exercer funções normalmente" mesmo internado, aposta Mourão

O governo ainda não sinalizou se o presidente deverá se licenciar do cargo para que o vice assuma a Presidência interinamente, ou se retomará as atividades no hospital

De volta a Brasíli nesta segunda-feira, 3, após oito dias de recesso com a família no litoral da Bahia, o vice-presidente Hamilton Mourão disse acreditar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) continuará a atuar normalmente do hospital particular em que está internado em São Paulo devido a um quadro de obstrução intestinal.

"Julgo que continuará a exercer suas funções normalmente", disse Mourão. Como vice-presidente, ele é a primeira autoridade na linha sucessória presidencial a assumir interinamente o comando do Palácio do Planalto em caso de impedimento de Bolsonaro. Seu retorno não foi adiado, mas coincidiu com o de internação do chefe do Executivo.



Mourão havia embarcado para a Bahia em 27 de dezembro. No estado, ele ficou hospedado na Base Naval de Aratu, unidade da Marinha situada em São Tomé de Paripe, próximo a Salvador.

Com o presidente ainda sem previsão de alta, o governo ainda não sinalizou se ele deverá se licenciar do cargo para que Mourão assuma a presidência interinamente, ou se retomará as atividades no hospital.

