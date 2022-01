Esposa de Moro posta foto borrada de filhos para "evitar haters"

Rosângela Wolff Moro, a esposa do juiz Sergio Moro, pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, publicou uma foto da família em seu Instagram e tomou um curioso cuidado redobrado com o casal de filhos: na publicação em que aparece com o esposo, os rostos do casal de filhos estão borrados com o intuito de "evitar haters". A foto foi divulgada no último dia 31 de dezembro, durante o Réveillon.

No post, Rosângela explica que os filhos são motivo de orgulho, mas que "em tempo de haters e ofensas" eles não devem ser vistos. "Eles só têm que estudar e seguir seus caminhos e eu desejo que sejam caminhos de retidão, de sucesso mas com respeito ao próximo", comentou na publicação. "Eles não precisam fazer parte disso. Eles só têm que estudar e seguir seus caminhos. Desculpem filhotes que não posso dizer quão orgulho eu tenho de vocês, mas dias melhores virão, e até lá sigam a máxima: estude, aprenda, ouça, respeite e construa. Live u kidddos", finalizou a esposa de Moro.

Nos comentários da postagem - que foram limitados - apoiadores de Moro e de Bolsonaro dividiram-se na publicação. "A insanidade de muitos não tem limites. Preservem os filhos. Eles são nossos bem maiores", comentou uma usuária. "Mas pq posta se vai apagar o rosto?", comentou outra usuária. Confira abaixo a publicação de Rosângela:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosangela Wolff Moro (@rosangelawmoro)

Moro virá ao Ceará em 2022



O presidenciável confirmou que visitará o Ceará na esteira das articulações para as eleições do ano que vem. Declaração aconteceu durante entrevista à Rádio O POVO CBN, no início de dezembro. Segundo Moro, vir ao Estado é uma “prioridade” para ele. Questionado sobre a data da viagem ou previsões para a mesma, o ex-juiz comentou que ainda não há decisão nesse sentido por questões de agenda

