Moro defende Lava Jato e diz que Operação "mostrou o que o PT verdadeiramente é"

Para o ex-juiz e ex-ministro bolsonarista, o sentimento antipetista não justifica a defesa do atual governo e a Lava Jato foi "muito mais efetiva" contra o partido do ex-presidente Lula

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) disse nessa quarta-feira, 29, que a Operação Lava Jato combateu o PT de forma efetiva e eficaz.

A declaração foi dada em entrevista à Rádio Capital FM, do Mato Grosso. O ex-juiz comentava sobre o apoio de parlamentares de seu partido ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) — de quem foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Para Moro, o sentimento antipetista não justifica a defesa do atual governo e a Lava Jato foi "muito mais efetiva" contra o partido do ex-presidente Lula.

"Como é que a gente pode defender um governo desse? Com pessoas (com fome) da fila de ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate a corrupção", disse, sobre a gestão Bolsonaro, da qual fez parte por 15 meses.

"Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato", disse Moro, responsável por julgar os casos como juiz e acusado de orientar a promotoria no julgamento do ex-presidente Lula. A condenação do petista foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade.

O ex-ministro de Bolsonaro, no entanto, recuou logo em seguida e disse que a Lava Jato apenas descobriu "os esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é". "Agora vai apoiar o presidente atual pra quê? Por quê? Qual que é o motivo? Se é uma questão meramente política? O objetivo é ganhar eleições? Eu acho que tem que ser para servir e proteger a população brasileira, e o nosso projeto vai nessa linha", completou.

Neste ano, o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba sofreu uma dura derrota no STF (Supremo Tribunal Federal), que o considerou parcial nas ações em que atuou contra o ex-presidente Lula (PT) no âmbito da Lava Jato. Pouco tempo antes, o Supremo também anulou as condenações do ex-presidente pela operação após considerar a Justiça de Curitiba incompetente para julgar os casos. Com a decisão, Lula recuperou seus direitos políticos, tornando-se elegível.

