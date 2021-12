Queiroga diz que Bolsonaro "está ótimo" após contato com deputado infectado pela Covid-19

Bolsonaro está no litoral de Santa Catarina desde a última segunda-feira, 27. Na chegada, encontrou-se com o deputado federal Coronel Armando (PSL-SC) que, no dia seguinte, anunciou estar infectado pela Covid

O ministro Marcelo Queiroga (Saúde) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “está ótimo” após ter sido registrado que ele esteve em contato com um deputado federal que posteriormente testou positivo para a Covid-19. Bolsonaro está no litoral de Santa Catarina desde a última segunda-feira, 27, onde passa férias de fim de ano.

Na chegada ao local, ele foi recepcionado pelo deputado federal Coronel Armando (PSL-SC) que, no dia seguinte, foi às redes sociais anunciar que havia testado positivo para a Covid-19.

“O presidente está ótimo. Aliás, contato com pessoas que têm Covid, todos nós temos, não é? E muitas vezes a gente nem sabe, pois boa parte são assintomáticos”, disse Queiroga nesta quarta-feira, 29, em entrevista no Ministério da Saúde. “A população brasileira já avançou bastante na campanha de vacinação. 80% da população vacinável, aqueles acima de 12 anos, já tomaram duas doses de vacina”, reforçou o ministro.

Embora Queiroga tenha citado a vacinação no contexto do contato do presidente com uma pessoa infectada, o próprio Bolsonaro afirma que não tomou a vacina contra o coronavírus. Ao chegar em Santa Catarina, o presidente reforçou ainda que não vacinará a filha Laura, de 11 anos, na esteira das discussões sobre vacinação infantil no Brasil.

A imunização de crianças entre 5 e 11 anos foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas enfrenta resistência de membros do governo como Bolsonaro e Queiroga.

O deputado Coronel Armando comunicou que fez o exame para Covid-19 após a esposa receber o diagnóstico positivo. Aliado de Bolsonaro, o parlamentar, vacinado com duas doses, contraiu a Covid-19 pela segunda vez.



