Por reajuste salarial, servidores anunciam paralisação em janeiro e greve em fevereiro

O movimento foi instigado após a categoria de policiais federais, com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), garantir recursos para aumentos salariais em 2022

Representantes das categorias do funcionalismo público decidiram nesta quarta-feira, 29, por paralisações de um ou dois dias em janeiro e até mesmo uma greve geral, sem prazo para terminar, a partir de fevereiro. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o objetivo é pressionar o governo federal a oferecer reajuste salarial generalizado.

O movimento foi instigado após a categoria de policiais federais, com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), garantir recursos para aumentos salariais em 2022. A decisão foi tomada durante uma reunião do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate).

A entidade reúne 37 associações e sindicatos de carreiras de estado, sendo que cerca de 30 são de categorias do serviço público federal, como Controladoria-Geral da União (CGU), diplomatas, analista de comércio exterior, Tesouro Nacional, Receita Federal, auditores do trabalho e peritos federais. Ao todo, são cerca de 200 mil servidores públicos associados.



A decisão vem preocupando a equipe econômica do governo federal. Segundo a reportagem, em mensagens encaminhadas a ministros e membros do governo, o ministro Paulo Guedes (Economia) solicitou apoio contra o reajuste amplo aos servidores, que, segundo ele, pode quebrar o país.

O governo defende que cada aumento de 1% linear a todos os servidores tem um impacto de R$ 3 bilhões. A estratégia traçada por integrantes do Fonacate é tentar uma negociação por reajuste nas duas primeiras semanas de janeiro. O objetivo é usar o período para entregar cargos de chefia por servidores, o que já prejudica a prestação de serviços públicos.

Sem avanço nas tratativas, segundo a Folha, o Fórum prevê uma paralisação de um dia no dia 18 de janeiro. Se mesmo assim o governo não ceder, a paralisação deverá ser de dois dias entre 25 e 26 de janeiro. As ações são necessárias para que se possa aprovar uma greve geral a partir de fevereiro, segundo o presidente do Fonacate, Rudinei Marques.

Em nota, o Fórum ressaltou que a maioria dos servidores públicos federais está com o salário defasado em 27,2%, pois não há reajuste desde 2017. Como mostrou a Folha, enquanto Bolsonaro acena com aumentos a 45 mil policiais, cerca de 1 milhão de servidores federais estão sem reajuste há cinco anos.

O aumento aos policiais foi um pedido do próprio presidente Bolsonaro. Apenas PF, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Penitenciário Nacional (Depen), além de agentes comunitários de saúde, obtiveram previsão de reajuste dentro do funcionalismo. O orçamento prevê R$ 1,7 bilhão para o reajuste para essas corporações.

Caso a negociação não resulte em aumento salarial generalizado, algumas categorias já planejam recorrer à Justiça para conseguir um reajuste semelhante ao que deve ser concedido a policiais. Nos últimos dias, auditores fiscais da Receita Federal entregaram cargos de chefia após o Congresso aprovar previsão de reajuste para policiais federais no Orçamento de 2022.