Para Acrísio Sena, discussão sobre candidatura própria do PT no CE contraria interesses de Lula

Na análise do deputado estadual Acrísio Sena (PT), a defesa de uma candidatura petista própria ao Governo do Estado contraria interesses do ex-presidente Lula (PT) em uma eventual campanha ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022.

Durante participação no programa Jogo Político, do O POVO, nesta terça-feira, 28, o parlamentar afirmou que "a tese de candidatura própria é uma tese correta para debate interno", mas, entra em conflito com o que o ex-presidente Lula "procura construir a nível nacional".

A fala é em referência a movimento liderado pelos deputados petistas José Airton e Luizianne Lins, que, na discussão sobre a aliança PT-PDT no Ceará, são contrários a entregar a cabeça de chapa ao governo do Estado para um nome do PDT, ligado aos Ferreira Gomes.

Acrísio Sena explica que, na missão de ampliar palanques estaduais, o PT terá de abrir mão de lançar candidatos a governador na maioria dos estados. Segundo o parlamentar, isso faz parte da conformação com "o PSB, o PSD, o PCdoB, o PV, o Psol e até mesmo com o próprio PDT".

O deputado classificou a formação das federações partidárias como fator decisivo para as eleições do próximo ano, e destacou a posição do PT nesses arranjos. "Nós já constituímos praticamente o campo democrático e popular", afirmou Acrísio, um dos parlamentares mais próximos ao governador Camilo Santana (PT).

Defensor da formação de uma frente ampla para impor a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), Acrísio, no entanto, acredita que a discussão sobre o governo do Ceará passa pela decisão de Ciro Gomes (PDT) sobre disputar o Palácio do Planalto contra Lula.

No seu ponto de vista, "a manutenção da candidatura do Ciro reforça a tese dentro de setores do PT de candidatura própria". "Se não existe candidatura do Ciro ela [a tese] se torna ineficaz", defendeu.





