Justiça considera improcedente pedido para cassar mandato do vereador Inspetor Alberto

Ministério Público solicitava a cassação do mandato do vereador por supostas irregularidades com o uso do Fundo Eleitoral durante a campanha em que se elegeu ao Legislativo em 2020

A Juíza Antonia Neuma Mota Moreira Dias, da 80ª Zona Eleitoral de Fortaleza, julgou “improcedente” pedido feito pelo Ministério Público, neste ano, que solicitava a cassação do mandato do vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (Pros) por supostas irregularidades com o uso do Fundo Eleitoral durante a campanha em que se elegeu ao Legislativo em 2020.

Após as eleições de 2020, os candidatos deveriam enviar a prestação de contas da arrecadação e dos gastos à Justiça Eleitoral. Autoridades entenderam que constavam irregularidades nas contas do Inspetor e enviaram o caso ao MP.

Representantes do MP explicaram que as investigações indicavam que doadores de campanha do vereador realizaram depósitos de valores em espécie e de forma fracionada na mesma agência e no mesmo dia para não realizar a comprovação de origem.

Segundo o órgão, os mesmos doadores apareceram, posteriormente, depois como prestadores de serviço e foram pagos com valores de cerca de R$ 9 mil, supostamente com verbas do fundo eleitoral, já que Alberto usou todo o valor do dinheiro na movimentação sem devolver nada ao Tesouro Nacional.

Na decisão da juíza, divulgada neste mês, ela aponta que “apesar do caráter reprovável da conduta do representado, as doações ilícitas correspondem a R$ 8.216,00, menos de 10% do total arrecadado, além de constituir fato único que ensejou a propositura da ação, não se revela denso o suficiente para prejudicar a igualdade entre os candidatos”, pontuou.

“Nessas condições, aplicando-se à hipótese dos autos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que as condutas trazidas ao crivo do Poder Judiciário, apesar de se afigurarem reprováveis, não se revestem de relevância jurídica capaz de estear a grave sanção de perda de diploma/mandato eletivo do representado”, concluiu a juíza.

A magistrada reconheceu que “tudo indica que o candidato tomou conhecimento das doações realizadas de forma irregular”, mas entendeu que “em suma não há comprovação, de forma analítica e minuciosa, de que as irregularidades apontadas tenham impactado na igualdade de oportunidades e na higidez da competição eleitoral” e que as doações irregulares “já foram igualmente detectadas, em processo próprio de prestação de contas, e ensejaram, naquela seara, o recolhimento do valor" para o Tesouro Nacional.

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito”, encerrou.

