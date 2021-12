Doria convida presidente do PSDB para coordenar sua campanha presidencial em 2022

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), convidou o presidente nacional do seu partido, Bruno Araújo, para assumir a posição de coordenador da campanha presidencial tucana em 2022. Araújo já teria sinalizado que deve aceitar o convite.

Segundo informações da Folha, o aceno é uma estratégia para tentar unir o partido, que enfrentou racha interna no processo de prévias do qual Doria saiu vencedor. Em novembro, Doria foi escolhido para representar o PSDB na corrida presidencial após derrotar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

Pesquisa Datafolha deste mês mostrou que os índices de reprovação do governo do tucano em São Paulo serão um desafio a ser superado em 2022. O levantamento mostrou que a gestão Doria é reprovada por 38% dos paulistas, enquanto 24% consideram o governo bom ou ótimo e outros 37% apontaram a administração como regular.

