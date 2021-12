Doleiro condenado por Moro financiou campanha de principal aliado do ex-juiz

O doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, financiou campanha eleitoral de Álvaro Dias (Podemos) ao Senado que, atualmente, é um dos principais aliados políticos do ex-juiz e presidenciável Sergio Moro (Podemos). Duas empresas de Youssef pagaram R$ 21 mil (R$ 88 mil em valores atuais), em 1998, à campanha de Dias que à época estava nos quadros do PSDB. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo.



“As informações estão na prestação de contas de Dias entregue naquele ano à Justiça Eleitoral no Paraná. As doações se referem a horas de voo em jatinhos que Youssef cedeu ao então candidato”, destaca a reportagem. No âmbito da Lava Jato, Youssef foi condenado por Moro a mais de 120 anos, mas deixou o regime fechado em 2016, após uma delação.

Moro minimizou o caso em entrevista à Rádio Capital (MT), nesta quarta-feira, 29. O ex-juiz afirmou que, na época da doação, "ninguém sabia quem era Alberto Youssef. "Eu nem conhecia o senador (Álvaro Dias). Ninguém sabia quem era Alberto Youssef na época. Ele começou a ser processado em 2003, no caso Banestado. Depois foi preso na Lava Jato”.

E seguiu: “Eu decretei a prisão do Alberto Youssef duas vezes: em 2003 e depois em 2014. (...) Qual criminoso de colarinho branco fica quatro anos preso no Brasil? Ninguém protegeu ninguém ali (na Lava Jato)", concluiu Moro. A reportagem da Folha revelou que a empresa San Marino Táxi Aéreo pagou R$ 9,8 mil e a Youssef Câmbio e Turismo outros R$ 11,2 mil.