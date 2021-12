Camilo e presidente do TJCE assinam contrato para projeto de modernização do Judiciário

A expectativa é investir US$ 35 milhões por meio de operação de crédito inédita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), aprovada pela União

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e o governador Camilo Santana (PT) assinaram, nesta quarta-feira, 29, no Palácio da Abolição, o contrato de execução do Programa de Modernização do Poder Judiciário (Promojud). Nos próximos cinco anos, a expectativa é investir US$ 35 milhões por meio de operação de crédito inédita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), aprovada pela União.

Acompanharam a solenidade a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, o vice-presidente do TJCE, desembargador Antonio Abelardo Benevides Moraes, e o juiz auxiliar da Presidência, Ricardo Alexandre Costa. Presentes, ainda, o superintendente da Área Administrativa do Tribunal, Sérgio Mendes de Oliveira Filho, e o secretário de Finanças do TJCE, Marcus Coelho.

Segundo Nailde Pinheiro, a iniciativa garante que a modernização possa se ampliar a gestão futuras. "A sociedade cearense com certeza será muito beneficiada com esse investimento e o Tribunal de Justiça do Ceará hoje é vanguardista, sendo o primeiro do país a celebrar esse tipo de contrato. É também um marco importante para a Gestão atual, em que trabalhamos a transformação digital com humanização”, destacou a presidente do TJCE.

“O mundo todo, principalmente com essa pandemia, acelerou o processo de trabalho virtual, tecnologia, digitalização. Então, é importante hoje todas as instituições se modernizarem, se prepararem para o futuro. A partir de agora, o Tribunal de Justiça poderá fazer todas as contratações para que possa acelerar esse processo de modernização”, acrescentou Camilo.

O programa trabalha com dois eixos principais: a transformação digital no aprimoramento dos serviços ao cidadão e fortalecimento da governança e da gestão. Com o nome de "Justiça 4.0", o objetivo é investir e desenvolver aparatos técnicos necessários à transformação digital no Judiciário.

Entre as inovações tecnológicas pensadas para o Promojud estão o desenvolvimento de robôs e de inteligência artificial. O programa envolverá também racionalização, otimização dos procedimentos e automação dos processos de trabalho.