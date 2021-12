Haddad revela que foi o responsável pela aproximação entre Lula e Alckmin

Haddad afirma que alertou o ex-presidente sobre o sentimento antipetista e a falta de diálogo que observou em 2018: "Tudo começou com uma conversa minha com o Lula"

O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) disse que foi o responsável pela aproximação entre os ex-adversários políticos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 28, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O ex-candidato à Presidência da República nas eleições de 2018 conta que teve a ideia pela experiência no pleito daquele ano, quando o sentimento antipetista foi determinante na vitória de Jair Bolsonaro (PL).

“Tudo começou com uma conversa minha com o Lula em que eu dizia: presidente, vamos começar a eleição pelo segundo turno. Se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT no segundo turno de 2018, esse desastre que está acontecendo no Brasil, com a eleição de uma pessoa completamente despreparada para governar o País, não estaria acontecendo. Eu vivi na pele o que é um segundo turno mal arrumado. O PSDB e o PDT não podiam ter feito o que fizeram sabendo quem era o Bolsonaro”.

De acordo com Haddad, o diálogo foi o ponto de partida para Lula inciar uma série de reuniões com lideranças mais à direita. Os encontros, segundo conta, teriam culminado na aliança com o ex-governador de SP Geraldo Alckmin.

"Vamos começar pelo segundo turno. Vamos começar conversando com as pessoas que não nos apoiaram no segundo turno, porque as pessoas que nos apoiaram vão estar na sua candidatura. Nós temos que trabalhar quem não esteve comigo no segundo turno", relembra Haddad.

"Foi aí que começou o encontro com o Fernando Henrique, com Tasso Jereissati, com o Kassab, inclusive com o Alckmin. Aí começou a surgir uma aproximação a partir de uma discussão de segundo turno.", conta.

Ao justificar a aliança entre os adversários históricos, Haddad defendeu o diálogo em prol de uma união contra o bolsonarismo.

“Independentemente do acordo de primeiro turno, eu acho que foi ótimo eles terem começado a conversar agora sobre o futuro do Brasil. No Brasil, você tem três turnos. Tem o primeiro, o segundo e depois tem o terceiro, que é governar, que não é simples. Se o diálogo está sendo promovido para o bem do País, como alguém pode objetar o diálogo?”.

Recentemente, Alckmin deixou o PSDB. Entre as possíveis siglas que ele deve se filiar, estão PSD e PSB. A saída do ex-tucano da legenda que ajudou a fundar aumentou a especulação sobre uma possível chapa ao lado de Lula em uma aliança partidária.

No último dia 19 de dezembro, eles se reuniram em jantar na capital paulista promovido pelo grupo de advogados Prerrogativas.

